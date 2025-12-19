「ボイプラ2」発ALPHA DRIVE ONE、新人とは思えない完成度…1stミニAL『EUPHORIA』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、圧倒的なビジュアルで1stミニアルバムへの期待感を一層高めている。

12月19日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて1stミニアルバム『EUPHORIA』のコンセプトフォト「JEWEL CASE ver.」を初公開した。

公開された個人コンセプトフォトには、スクールルックをモチーフにした衣装に身を包んだメンバーたちが収められており、それぞれの個性を生かしたスタイリングに、抑制の効いた表情や仕草が加わり、どこか張り詰めた緊張感を漂わせる独特のムードを完成させている。メンバーの顔や手に施された“傷メイク”や物語を秘めたかのような眼差しと雰囲気が、今後のALPHA DRIVE ONEの歩みに対する期待を一段と高めている。

（画像提供＝WAKE ONE）

集合コンセプトフォトでは、意味深な表情でカメラを見つめる姿から、親しげにふざけ合う場面、そして8人全員が同じ方向を向いたショットが公開され、さまざまな感情のグラデーションが描き出された。

（画像提供＝WAKE ONE）

先立って公開されたトレーラー映像でデビューの物語の幕を開けたALPHA DRIVE ONEは、コンセプトフォトの公開によってデビューへの熱気を高め、公式デビュー前から大きな話題を集めている。トレーラーに続いて公開された個人・集合コンセプトフォトは、長い準備期間を経てついに8人がそろい、最初の一歩を踏み出す瞬間を前にしたメンバーたちのストーリーを、凝縮した形で表現している。

順次公開されるコンテンツを通じて、デビューに向けた世界観や方向性が徐々に明らかになる中、ALPHA DRIVE ONEの1stミニアルバムへのグローバルファンの関心は着実に高まっている。公式デビュー前から強い存在感を示しているALPHA DRIVE ONEが、『EUPHORIA』でどのような姿を見せるのか、注目が集まっている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは来る1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で公式デビューを迎える予定だ。

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日に正式デビュー予定。

