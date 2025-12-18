元恋人に個人情報保護法違反の可能性浮上、複数の訴訟を抱える韓国タレントの事件が波及 | RBB TODAY

お笑いタレントのパク・ナレが各種疑惑により警察の捜査を受ける中、元恋人も捜査対象に加わった。

ソウル・龍山警察署は12月17日、パク・ナレの元恋人A氏について、個人情報保護法違反の疑いに関する告発を受理したと明らかにした。警察は現在、告発内容の精査を進めているという。

告発の主な内容は、パク・ナレの自宅で発生した盗難事件当時、A氏がマネージャー2人とスタイリスト1人に対し、雇用契約書の作成を名目に、住民登録番号（日本のマイナンバーに相当）や住所などの個人情報を収集し、それを捜査機関に提出したのではないか、という疑いだ。

当事者であるマネージャーらの同意があったかどうか、また個人情報の収集目的や提出に至った経緯が、今後の捜査の焦点になるとみられている。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

これにより、パク・ナレを巡る捜査の構図は、さらに複雑化することとなった。警察によると、パク・ナレに関連する告訴・告発は計5件が受理されており、パク・ナレ側も元マネージャーを相手取り、1件の告訴を行っているという。

パク・ナレ自身についても、職場内ハラスメントの主張、違法医療行為を巡る疑惑、さらには金銭トラブルなど、複数の問題が並行して取り沙汰されている。

また、無免許医師の可能性が指摘されている、いわゆる「注射おばさん」疑惑については、別の軸で捜査が進行中だ。ソウル西部地検が関連告発事件を警察に送致したことで、事実関係の解明は今後、警察捜査の段階で本格化していく見通しとなっている。

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。

