VERIVERY・カンミン、ソウル単独ファンミーティング開催決定！冬の感性あふれるビジュアル公開 | RBB TODAY

ボーイズグループVERIVERYのカンミンが、ソウルで単独ファンミーティングを開催し、ファンと特別な時間を過ごす。

VERIVERYは公式SNSを通じて、来年初めに開催されるカンミンの単独ファンミーティング「2026 KANGMIN FANMEETING：璨綠時光」のチケット販売案内とポスターを公開した。

公開されたポスターには、マフラーとニットを着たカンミンが、雪を待ちわびているかのような期待に満ちた表情で空を見上げる姿が収められている。ファンミーティングのタイトル「璨綠時光」の文字が淡く残像のように輝き、視線を引きつける。冬の感性が詰まったポスターとカンミンの温かいまなざし、完成度の高いビジュアルからは、ファンとの再会を心待ちにする気持ちが伝わり、グローバルファンの期待が高まっている。

（写真＝JELLYFISHエンターテインメント）

2019年にVERIVERYのメンバーとしてデビューしたカンミンは、優れたビジュアルはもちろん、歌やダンスなど幅広い才能を発揮し、グループの“黄金マンネ（末っ子）”として愛されてきた。

昨年、VERIVERYのファンミーティングツアー「GO ON」を成功裏に開催し、グローバルな舞台で活躍中だったカンミンは、デビュー7年目にしてメンバーのドンホン、ケヒョンと共にMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、最終9位を記録した。VERIVERYへの注目度を高め、音楽シーンへの本格的なカムバックに向けて勢いを加速させた。

12月1日、VERIVERYは2023年5月にリリースした7thミニアルバム『Liminality – EP.DREAM』以来、約2年7カ月ぶりとなる新シングル『Lost and Found』でカムバックした。タイトル曲『RED (Beggin’)』で音楽番組1位を獲得するなど、長い空白期間を感じさせない存在感を示し、グループの健在ぶりを証明しながらカムバック活動を成功裏に終えた。

カンミンは、カムバック最終放送となったMBC「ショー！K-POPの中心」でスペシャルMCを務め、ファンに喜びを届けた。さらに、11月29日に上海で単独ファンミーティングを成功裏に開催したのに続き、12月21日には北京で公演を行い、グローバルファンとの交流を続ける。

その後もVERIVERYのメンバーとして、来年1月3日にシンガポール、1月18日には台湾・高雄で「2026 VERIVERY FANMEETING ‘Hello VERI Long Time’」を開催する。各地でファンと触れ合った後、ソウルでの単独ファンミーティングで、“カンミンだけ”で満たされた時間をファンに届ける予定だ。

なお、カンミンのソウルファンミーティング「2026 KANGMIN FANMEETING：璨綠時光」は、1月31日と2月1日の2日間ソウル・延世大学・百周年記念館コンサートホールで開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】カンミン、自分とそっくりな男の子と共演

■【話題】『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇が話題に

■【画像】『ボイプラ2』の練習生、暴言＆見下し疑惑