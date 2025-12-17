「新たな聖地誕生」SEVENTEEN・ミンギュ、一蘭＆ドンキに降臨！日本観光楽しむオフショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのミンギュが、日本観光を満喫した。

ミンギュは12月17日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ラーメンチェーン店・一蘭を訪れたミンギュの姿が収められている。変装することなくカメラを見つめるその表情は、まるでデート中のような雰囲気を醸し出し、ファンをときめかせた。

このほかにも、ドン・キホーテのエスカレーターで撮影されたと思われる写真や、そば、東京タワーの写真などが公開され、日本での観光を楽しんだ様子がうかがえる。

この投稿を見たファンからは、「ヤバい」「日本の写真ありがとう」「イケメンすぎる」「新たな聖地誕生」「一蘭デートみたい」といった反応が寄せられている。

（写真＝ミンギュInstagram）

なお、ミンギュが所属するSEVENTEENは現在ドームツアーを開催中で、12月20日・21日にみずほPayPayドーム福岡で公演を行い、ツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

