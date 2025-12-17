ENHYPEN、オリコン年間ランキング“海外アーティスト最高順位”を記録！日本人気を再び証明 | RBB TODAY

ENHYPENが、オリコン年間ランキングで輝かしい成果を収めた。

オリコンが12月17日に発表した「オリコン年間ランキング2025」（集計期間：2024年12月23日～2025年12月15日）によると、ENHYPENの日本4thシングル『宵-YOI-』が「シングルランキング」8位にランクインした。これは海外アーティスト作品の中で最高順位であり、同ランキングにおけるENHYPEN自身の最高記録となる。

『宵-YOI-』は、累積出荷枚数75万枚を突破し、日本レコード協会からENHYPEN初となる「トリプル・プラチナ」認定を獲得した作品だ。7月29日のリリース後、わずか3日間の集計で出荷枚数50万枚を突破したほか、日本でリリースしたENHYPENの作品として初めて、発売初週に「ハーフミリオンセラー」を達成。現地での存在感と影響力の拡大を、数字で証明する結果となった。

また、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』も「アルバムランキング」で11位にランクインした。同作は、6月16日付（集計期間：6月2日～8日）のオリコン「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」で、いずれもグループ自己最高の販売数およびポイントを更新し、1位を獲得した実績を持つ。

各種年間チャートでの好成績を受け、ENHYPENのカムバックにも追い風が吹いている。2026年1月16日にリリースされる7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』は、「罪」をモチーフにした新たなアルバムシリーズの幕開けとなる作品だ。“ヴァンパイア社会”における絶対的なタブーを扱い、愛を守るために逃避を選んだヴァンパイアの恋人のストーリーが予告され、“没入型ストーリーテラー”として知られるENHYPENが新たに紡ぐ世界観に注目が集まっている。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

