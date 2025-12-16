BTSの完全体は不在でも「前年の2倍に」　今年のツアー市場で最も高い売り上げを記録したK-POPグループは？ | RBB TODAY

今年のツアー市場で最も高い売り上げを記録したK-POPグループは誰だろうか。

それを知るためのランキングを米ビルボードが12月15日（現地時間）に発表した。「Top 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year」だ。

米ビルボードは「K-POPは今、ツアー分野において過去最高の勢いを見せている」と紹介し、「年間トップ100ツアー売上の7.7％を占め、2023年の5.1％、2019年の4％を上回った」と伝えた。

続けて、今年は、2019年にオールジャンルのトップツアーチャートで3位に入ったBTSが不在にもかかわらず、「K-POPはトップ100に過去最多となる8組がランクインし、前年の2倍となった」とK-POPの勢いを説明した。

そして、2024年10月1日から2025年9月30日までに世界各地で行われたすべての公演を対象に、K-POPグループのトップ10を発表した。

まず10位はaespa（興行収入1800万ドル、動員数13万8000人、公演数15回）、9位はG-DRAGON（興行収入2710万ドル、動員数11万7000人、公演数9回）となっている。G-DRAGONは、わずか9公演でトップ10入りを果たしたことになる。

続いて、8位にLE SSERAFIM（興行収入3410万ドル、動員数23万7000人、公演数27回）が入り、これがガールズグループとしては最高位だった。

7位にはBTSのJIN（興行収入4610万ドル、動員数28万7000人、公演数18回）がランクイン。

一方、6位にTOMORROW X TOGETHER（興行収入6430万ドル、動員数48万5000人、公演数39回）、5位にATEEZ（興行収入7000万ドル、動員数40万人、公演数28回）、4位にENHYPEN（興行収入7610万ドル、動員数55万6000人、公演数25回）と、第4世代ボーイズグループがツアー市場の中核を担っていることが浮き彫りになった。

3位はBTSのJ-HOPE（興行収入7990万ドル、動員数50万4000人、公演数33回）。JINも含めて、米ビルボードは「トップ10のうち、2人はBTS出身で、初のソロ単独ツアーで存在感を示した」と高く評価した。

そして2位にSEVENTEEN（興行収入1億4240万ドル、動員数96万4000人、公演数34回）が入り、1位は断トツの動員数を誇ったStray Kids（興行収入1億8570万ドル、動員数130万人、公演数31回）が輝いた。

BTS不在という状況下でも、K-POPはむしろ裾野を広げ、世界のツアー市場で確かな存在感を示した一年となった。

