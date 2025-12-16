“少女時代初の既婚者”誕生の可能性にスヨンも喜び！自身は7歳上俳優と10年以上にわたって交際中 | RBB TODAY

少女時代・ティファニーの結婚報道にスヨンが祝福の言葉を送った。

韓国・ソウルでは12月16日午後、動画配信サービス「Genie TV」オリジナルドラマ『アイドルアイ』の制作発表会が行われた。主演のチェ・スヨン、キム・ジェヨン、イ・グァンヨン監督が出席し、作品について語った。

本作は、推し活に勤しむ弁護士のメン・セナ（演スヨン）が、殺人事件の容疑者として追い込まれた“最推し”アイドル、ト・ライク（演キム・ジェヨン）の弁護を担当することから始まる法廷ロマンスだ。

今回の制作発表会に先立ち、主演を務めるスヨンと同じ少女時代のティファニーが、俳優ピョン・ヨハンと来年結婚すると報じられた。2人は結婚を前提に交際中とされており、事実であれば少女時代メンバーとしては初の既婚者となる。

メンバーの喜ばしいニュースについてスヨンは、「本当にうれしいです。とても喜ばしいことなので心から応援しています。私の人生で一番の友人は、やっぱりメンバーたちなので、どんな選択であっても祝福したいです」と語った。

（写真提供＝OSEN）スヨン

さらに「私自身のことではないので、こうして言葉を選びながら話している部分もあります」と、慎重な姿勢も見せた。

自身は7歳上の俳優チョン・ギョンホと2014年から公開恋愛中のスヨン。ティファニーの次に既婚者となる少女時代メンバーは、彼女かもしれない。

（記事提供＝OSEN）

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ。SARAMエンターテインメント所属。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）で、モデル体型のためファッションブランドのモデルを多数務めた。日本での活動経験から日本語も堪能。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。2019年5月に現在の所属事務所へ移籍し、女優業に力を入れている。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』（2019年日本公開）、『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。

■【画像】いよいよ結婚？スヨンとチョン・ギョンホ、「指輪プレゼント」の目撃談

■スヨン＆チョン・ギョンホも！ 韓国“ご長寿カップル”

■真剣交際のきっかけは“濃厚キス” 結婚噂のティファニー、再注目の共演秘話