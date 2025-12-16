中国で行われたBLACKPINK・ロゼの公式イベントに“偽物”が登場　サイン会まで行い物議も本人は「従っただけ」 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼの中国公式イベントに「偽物」が登場し、サイン会まで行ったことで議論になっている。

マレーシアのある芸能メディアによると、最近、中国・成都で開催されたロゼの公式ポップアップストアイベントに、中国のインフルエンサー「デイジー」が招待された。

デイジーは、BLACKPINK・ロゼのメイクやスタイルを再現したことで話題となった人物で、この日のイベントに登場し、会場に混乱を招いた。

イベントは本来、ロゼの公式グッズ販売やテーマ別フォトゾーンを中心に運営されていたが、現地の進行役がデイジーを主役であるかのように紹介したことで、論争が拡大した。

（写真＝オンラインコミュニティ）イベントに登場したデイジー

デイジーは会場でファンと写真を撮影し、ロゼの公式グッズに直接サインをするなど、一線を越えたと受け取られる行動を取り、ファンの不快感を招いた。

（写真＝オンラインコミュニティ）デイジーのサイン（左）とロゼのサイン

騒動が大きくなると、デイジーは自身のSNSを通じて立場を表明し、釈明に乗り出した。

彼女は「ショッピングモール側の招待でイベントに参加したのであり、事前に協議された方式に従っただけだ」としたうえで、「すべての行動は“ロゼ”を広報する意図によるもので、いかなる金銭的対価も受け取っていない」と説明した。

さらに「ロゼとファンが中心であるべきだという点は認識している」とし、「不適切な部分があったのであれば反省し、今後はより慎重に行動する」と付け加えた。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

