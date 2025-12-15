Hearts2Hearts、初ファンミーティングのメインポスターを公開　洗練されたスクールルックに注目！ | RBB TODAY

新人ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、初のファンミーティングのメインポスターを公開した。

12月15日、Hearts2Heartsの公式SNSなどを通じて公開された「2026 Hearts2Hearts FANMEETING ＜HEARTS 2 HOUSE＞」のメインポスターには、洗練されたスクールルックに身を包み、ラブリーなビジュアルを披露するメンバーたちの姿が収められていた。

今回のファンミーティングは、2026年2月21日と22日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催される。

Hearts2HeartsとS2U（ハチュ、公式ファンクラブ名）が共にする「ソーシャルクラブ」をコンセプトに、多彩なステージやコーナー、ゲームを通じて、メンバーとファンがより近くで交流できる内容となっており、高い関心が寄せられている。

（画像提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Heartsのファンミーティングポスター

また、今回の公演のチケットはMelon Ticketで販売。12月17日20時にファンクラブ先行予約、19日20時に一般予約が行われる。

なお、Hearts2Heartsは12月20日に授賞式「Melon Music Awards 2025」、25日に『SBS歌謡大典』、31日に『MBC歌謡大祭典』に出演する予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

