LE SSERAFIM、「オリコン年間シングルランキング」でK-POPガールズグループ最高順位を記録 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、日本のオリコン「年間シングルランキング」でK-POPガールズグループのうち、最高順位に輝いた。

先立って、ビルボードジャパンが発表した「2025年間チャート」に続き、好成績を収め、最強のK-POP第4世代ガールズグループらしい存在感を放った。

12月17日、オリコンは2024年12月23日～2025年12月15日にリリースされた作品を対象にした「年間ランキング2025」を発表した。LE SSERAFIMは、集計期間内にリリースしたすべてのアルバムをランキングに入れることに成功した。

LE SSERAFIMが6月にリリースした日本4thシングル『DIFFERENT』は、「年間シングルランキング」50位となり、K-POPガールズグループのうち、最も高い順位を記録した。

このほかにも、2024年12月にリリースした日本3rdシングル『CRAZY』が53位、10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』が63位となった。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMは、韓国ガールズグループのうち、最も多くの楽曲をチャートインさせ、日本での堅固な地位を証明した。

「年間アルバムランキング」でもLE SSERAFIMの人気が際立った。3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』が63位に入った。同アルバムは、日本でのリリース当日だけで約7万枚売れ、オリコン「デイリーアルバムランキング」（3月15日付）1位になった。これまでリリースした韓国のアルバム6枚すべてが、同チャートのトップを記録している。

なお、LE SSERAFIMは来る12月28日、日本最高の年末音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 25/26」のステージに上がる予定だ。今年のラインナップで唯一のK-POPガールズグループだ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】チェウォン、美背中全開の水着ショット

■【写真】カズハ、ざっくり肩見せニット姿で魅了

■【写真】ウンチェ、網タイツ姿で見せた大人の魅力