体のライン“くっきり”の超密着ドレス…韓国チアガール、色気ダダ漏れの妖艶SHOTでファン悩殺【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、ハ・ジウォンが美スタイルあらわな密着ドレスでファンを釘付けにしている。

ハ・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。鳩の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、体のラインにフィットしたホワイトドレスに身を包んだハ・ジウォンが写っている。茶髪のロングヘアを胸元まで垂らし、ラグジュアリーな雰囲気の室内でさまざまなポーズを披露している。

タイト目なドレスからメリハリ感のあるボリューミーなスタイルを披露し、多くのファンを魅了させたハ・ジウォン。彼女の投稿には、「かっ…可愛すぎる」「綺麗すぎて狂いそう」「どんどん美しくなるね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの23歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦FC、プロバレーVリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行でチアを務めている。2024年3月には、韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」でロサンゼルス・ドジャースの応援団を務め注目を集めた。

