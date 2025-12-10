巨人軍の投手だった父もトップ女優だった母も39歳で突然この世を去る…娘ジュンヒ、再び整形手術を告白 | RBB TODAY

元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも在籍した故チョ・ソンミンさんの娘チェ・ジュンヒが、再び整形手術を受けたと明らかにした。

チェ・ジュンヒは12月9日、自身のインスタグラムに「眉間の腫れのせいでパンパンに腫れている点を除けば、この程度なら本当に大丈夫じゃないですか」という文とともに動画を投稿した。

彼女は動画の中でメイクをしながら、「手術して7日目だ」と説明した。

チェ・ジュンヒは「目の下が黄色く、赤くあざになっている。昨日、抜糸した。腫れがあまり引いていない状態だが、今日はメイクをして出かけなければならない」と付け加えた。

これを見たネットユーザーたちが「目は何をしたのか。目の後方切開の修復をしたのか」と尋ねると、チェ・ジュンヒは「いろいろたくさんやった」とし、「これは別途動画で作るつもりだ」と答えた。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

先立ってチェ・ジュンヒは7月、自身のYouTubeチャンネルで顔の輪郭施術、目の後方切開、目の下方切開の手術を受けた事実を公開したことがある。

チェ・ジュンヒは2003年生まれで、2024年8月にファッションモデルとしてデビューし、インフルエンサーとしても活躍中だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母は2008年に、父は2013年に突然この世を去っている。いずれも享年39歳。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母と同じく女優として活動すると伝えられたが、同年5月に契約解除となった。

