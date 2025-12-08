SEVENTEEN・スングァン、過密スケジュールの中で見せた“神対応”…バレー番組での行動が話題！ | RBB TODAY

SEVENTEENのスングァンが、バレーボールバラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』（MBC）で、バレーボールと番組チームに真摯に向き合う“マネージャー”として高く評価されている。

12月7日午後に放送された同番組の特集回は、「新人監督成長期 ワンダードッグス総まとめ」として構成された。

『新人監督キム・ヨンギョン』は当初8部作として企画されていたが、放送中は日曜バラエティ部門の話題性と2049視聴率で1位を独占するなど人気を集めた。その結果、11月23日に1話追加された第9回（最終回）で幕を閉じ、今回のスペシャル編（12月7日）の放送が決定した。

（画像＝『新人監督キム・ヨンギョン』）スングァン

その“旅”に参加していたのが、ワンダードッグスのマネージャーを務めたSEVENTEENのスングァンだ。女子プロバレーボールの熱心なファンとして知られる彼は、チーム創設の段階から番組に参加し、“ブ・マネージャー”（本名ブ・スングァン＋マネージャーの造語）として大活躍した。

最終回の団体視聴イベントにもスングァンは出席。視聴に先立ち、会場に集まった観客に「番組が終わっても、選手の皆さんをたくさん応援してくださると嬉しいです」と呼びかけ、選手たちへの変わらぬ応援をお願いした。

さらに、「“必勝、ワンダードッグス！”と一緒に言ってください。大きな声で言えばシーズン2があるかもしれません！」と盛り上げ、本業の宣伝には一切触れず、番組のことだけを思う姿に会場は温かい拍手に包まれた。

（画像＝『新人監督キム・ヨンギョン』）スングァン

未公開映像では、スングァンの情熱がさらに明らかに。この日、彼には本来撮影スケジュールがあり、視聴イベントへの参加は難しい状況だった。しかし撮影の合間にできたわずかな休憩時間を使い、急いで会場に駆けつけていたのだ。

アイドルらしく髪色も変わった姿で走り込んできたスングァンを見て、キム・ヨンギョンは「わあ、アイドルみたい」と感嘆して笑いを誘った。

スングァンは「全部は見られないんです。撮影が深夜2時まであって…休憩時間に少し時間ができたので来ました」と説明し、最後まで一緒にいられないことを残念がった。

そんなスングァンの行動に、選手たちは「ワンダードッグスに本当に本気なんだ」と胸を打たれ、会場はさらに温かい雰囲気に包まれた。

（記事提供＝OSEN）

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

