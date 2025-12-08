東方神起・チャンミン、初の日本ソロツアー完走！SJ・キュヒョンのサプライズ登場も話題に | RBB TODAY

東方神起のチャンミンが、初の日本ソロツアーを成功裏に終えた。

チャンミンは12月6日・7日の2日間、トヨタアリーナ東京（TOYOTA ARENA TOKYO）で「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR～The First Dining～」の最終公演を開催。9月の東京公演を皮切りに、石川・北海道・兵庫・広島・福岡・大阪・愛知を巡った初の日本ソロツアーの華やかなフィナーレを迎えた。

今回のツアーは、チャンミンにとってデビュー後初のソロツアーということもあり、日本のファンから熱い支持を受けて東京でのアリーナ追加公演が決定したほか、日本8都市・全20公演のチケットは全席完売を記録した。累計6万5千人を動員し、チャンミンの圧倒的な人気を改めて証明した。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンミン

公演では、ツアータイトル『The First Dining』に合わせ、ライブバンドからアコースティックまで、まるで“コース料理”のように多彩なセットリストが展開された。東京公演ではソロ曲『Chocolate』や『木枯らしが届く頃に』に加え、WANDSの代表曲『世界が終わるまでは』のカバーステージも披露し、観客からは大きな歓声が上がった。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンミン

公演の終盤にはSUPER JUNIORのキュヒョンがサプライズ登場し、「SMTOWN LIVE」でもコラボレーションした『いちご』や『女々しくて』のカバーステージを2人で披露し、会場の熱気は最高潮に。ラストはチャンミンがファンと共に『Rock with U』を歌い上げ、温かい余韻を残して公演の幕を閉じた。

なお、チャンミンが所属する東方神起は2026年4月25日・26日の2日間、3度目となる日産スタジアム公演を開催予定だ。海外アーティストとして“初”かつ“最多”の日産スタジアムでの公演記録を更新する見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

