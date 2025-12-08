SAY MY NAME・本田仁美、AKB48の20周年公演にサプライズ登場！「AKBで過ごした日々は宝物」 | RBB TODAY

元AKB48メンバーで現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、AKB48の20周年を共に祝った。

12月5日、東京・日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館」に、卒業生である本田仁美がサプライズ出演し、会場のファンに驚きを与えた。

本田は事前告知なしでステージにサプライズ登場し、現役メンバーたちとともに『どうしても君が好きだ』のステージを披露。特別な思い出をプレゼントした。

（写真＝本田仁美Instagram）

AKB48のデビュー20周年を祝うために駆けつけた本田は、「夢のスタートラインを共に踏み出した仲間たちと武道館のステージで再会できたことが本当に嬉しい」と感想を伝えた。

（写真＝本田仁美Instagram）

さらに続けて「私は今、韓国でSAY MY NAMEというグループで活動していますが、夢を広げて毎日挑戦できているのは、AKB48があったからこそです。AKB48として活動した日々は、私にとって大きな誇りであり宝物です。これからも感謝の気持ちを忘れず、AKB48のOGとして恥のないよう、全力を尽くし、精一杯頑張ります」と、AKB48への深い感謝を伝えた。

本田は2024年にAKB48を卒業し、韓国でガールズグループSAY MY NAMEのメンバーとして再デビューし、活発な活動を続けている。最近デビュー1周年を迎えたSAY MY NAMEは、韓国国内外で熱い注目を集める“ホットルーキー”として存在感を示している。

なお、SAY MY NAMEは12月29日に3rd EP『&Our Vibe』をリリースする。ビジュアルとトレンドを兼ね備えたコンセプトフォトが公開され、カムバックへの期待を一層高めている。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

