“少年院に収容された過去”を持つ『シグナル』俳優、芸能界を引退…少年時代の犯歴を報じた記者らは告発 | RBB TODAY

芸能界からの引退を宣言した俳優チョ・ジヌンの少年時代の犯歴を報じた記者らが、少年法違反の疑いで告発された。

12月8日、法曹界によると、前日、キム・ギョンホ弁護士は、チョ・ジヌンの過去を最初に報じた韓国メディア『ディスパッチ』所属の記者2人を少年法第70条違反の疑いで告発する告発状を国民申聞鼓を通じて提出した。

キム弁護士は「当該メディアは『犯罪歴を確認した』として、強盗致傷容疑や少年院収容の事実を列挙した」とし、「はたして30年前の高校生の過ちを掘り返すことが、2025年の大衆にとって本当に必要な知る権利なのか」と指摘した。

続けて、「記者が公務員や内部関係者を通じて禁じられた情報を抜き取ったのだとすれば、それは取材ではなく、法律が保護する防御壁を不法に突き破った犯罪行為だ」と述べた。また、「今回の事件の本質は、有名俳優の過去暴露ではない。商業的な覗き趣味が法治主義を嘲弄したという点だ」として、情報入手経路の究明を求めた。

チョ・ジヌンは12月5日、『ディスパッチ』の独自報道を通じて過去の重大犯罪の事実が明らかになり、少年院送致の事実が知られた。チョ・ジヌンは翌6日、「すべての叱責を謙虚に受け入れ、俳優としての道に終止符を打とうと思う」として芸能界からの引退を宣言した。

◇チョ・ジヌン プロフィール

1976年4月6日生まれ、本名チョ・ウォンジュン。2004年の映画『マルチュク青春通り』でデビュー。以降、『悪いやつら』（2012）、『最後まで行く』『バトル・オーシャン 海上決戦』（2014）、『お嬢さん』（2016）、『毒戦 BELIEVER』（2018）など幅広いジャンルの映画に出演してきた。また、人気ドラマ『シグナル』（2016）の刑事イ・ジェハン役としても知られる。

