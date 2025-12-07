i-dle・ソヨン、むき出しの背中から露わになったタトゥーに注目！妖艶さたっぷりの表情で魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのメンバー、ソヨンが公開した日常の写真のなかに背中のタトゥーが捉えられ、目を引く。

去る12月6日、自身のインスタグラムに投稿された写真のなかのソヨンは、ボリューム感のあるファー素材のトップスとシックな革ジャケットなどを活用して多彩なスタイルを披露した。

特に、黄色いソファーに寄りかかって気怠い表情をしている写真で、背中にある蓮の花模様のタトゥーが鮮明に露わになり、視線を釘付けにした。

幻想的な雰囲気の写真のなかで、簡潔な線で表現された蓮のタトゥーは、強烈な個性の裏にある純粋さと芸術的な感覚を象徴している。泥のなかでもきれいに咲く蓮の花のように、絶えず新しい音楽を試し、唯一無二の領域を開拓してきたソヨンと繋がっている印象を与える。

（写真＝ソヨンInstagram）

ソヨンならではのショートカットヘアと調和したタトゥーは、彼女ならではの自由奔放で洗練された雰囲気を倍増させ、1つのスタイルのポイントになっている。

なお、ソヨンはi-dleのメインプロデューサーとして作詞、作曲に参加し、優れた音楽の実力を発揮しており、リリースごとに独創的なコンセプトで注目を集めている。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

