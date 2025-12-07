「隠すつもりなし!!」韓国で“最もグラマラスな芸人”、透けランジェリー姿で視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、大胆な下着でクリスマスを歓迎した。

去る12月6日、メン・スンジは自身のSNSに「スンジのメリークリスマス」という文章とともに1枚の写真を公開した。

写真のなかのメン・スンジは、ホワイトのシースルーのアンダーウェアを着て、ツリーの前で寝そべりながら、ポーズを取っている。身体を隠しきれているかどうかきわどいアンダーウェアで撮影に臨んだ彼女は、明るい笑顔でカメラを見つめながら、魅力を披露した。

（写真＝メン・スンジInstagram）

特に、運動によって鍛えられた絶妙な体型を魅せ、視線を釘付けにした。

なお、メン・スンジは2013年、MBC第20期公開採用芸人としてデビュー後、さまざまなバラエティ番組を通じて、人気を博した。最近は演劇女優に変身し、活動を続けている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になったことも。

