“フィギュア女王”キム・ヨナ、イケメン夫との甘い日常を公開！5カ月ぶりの2SHOTにファン歓喜【PHOTO】 | RBB TODAY

元フィギュアスケート選手のキム・ヨナが、5カ月ぶりに夫とのツーショットを公開した。久しぶりに公開されたツーショットにファンは熱い反応を見せている。

去る12月6日、キム・ヨナは数枚の写真を公開したが、いずれも声楽家コ・ウリムとデートしながら撮ったようなものであった。

2人は仲睦まじい様子で鏡の前で自撮りをしており、見ているだけで思わず笑みがこぼれる完璧なツーショットが目を引く。

また、コ・ウリムが撮影したと思われる写真では、ワインを持って恥ずかしそうな表情をしている。

（写真＝キム・ヨナInstagram）右：コ・ウリム

（写真＝キム・ヨナInstagram）

久しぶりのツーショットに、ファンは 「ツーショットすごくいいです。たくさん見せてください」「だんだん顔が似てきています」「ヨナ様のラブスタグラムが1番いい」「よく似合うカップルですね」「お2人の目つきも表情も似ています」「ラブラブだ」といった反応を示した。

なお、キム・ヨナとコ・ウリムは2022年に結婚式を挙げ、夫婦になった。その後、コ・ウリムは2023年11月に入隊し、5月に満期除隊した。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。

