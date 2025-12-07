結婚説に整形疑惑…元K-POPアイドル、自ら噂に言及「いろいろあった1年」「じっとしていると…」 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のチョアが、自身の疑惑に言及した。

去る12月5日、YouTubeチャンネル「パンパン弁護士」には、「弁護士さん、バランスゲームをしたことはありませんよね？」（原題）というタイトルで動画が公開された。

この日、キム・テヒョン弁護士は、チョアを招待し話をしながら、「名誉毀損や悪質なコメントのようなものを載せられて、ストーカーに苦しめられる、そのような人たちをたくさん見てきた。そのような経験はあるか」と尋ねた。

チョアは、「ストーカーの経験はない。悪質なコメントもそうだし、合成などがある。そのようなことも関心を持たれている証拠になりうるので、（措置は）取らない。ただ、最近は少し休んだので、『こうした、ああした』という噂がある。じっとしていると、それが事実になるみたいだった」と伝えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「パンパン弁護士」）4枚目：チョア

続けて、彼女は「あまりにも度を越えたものは、捕まえて行かなければならない」として、「ここ1～2年の間で弁護士の方々に少しお会いした。思いがけない問題が起こり、いろいろあった1年だった」と振り返った。

なお、チョアは2012年、AOAのメンバーとしてデビューしたが、2017年6月にグループを脱退した。

脱退後、結婚説が浮上したが、彼女は「良かった時期にグループを抜けたので、人々は理解できなかったようだ。『結婚でなければ辞める理由がある？』となってから、デマが生まれ続けた。結婚していない。結婚を望んでいる」と釈明した。

また、最近変化した顔で整形疑惑が提起されると、「もう1カ月前」という言葉とともに写真を投稿し、間接的に反論した。

（記事提供＝OSEN）

