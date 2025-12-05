THE BOYZ、エモーショナルな世界観に心奪われる…新SG『Still Love You』プレビュー映像公開 | RBB TODAY

ボーイズグループTHE BOYZが、新シングルのハイライトを収めたアルバムプレビューを公開した。

所属事務所ONE HUNDREDは12月5日午前0時、公式SNSを通じてTHE BOYZのスペシャルシングル『Still Love You』のアルバムプレビュー映像を公開した。

公開された映像には、冬の海を背景にTHE BOYZの小さな旅の様子が収められており、青い海を前に自由に過ごすメンバーたちの姿や、全員が一緒にいるときこそ輝く瞬間が映し出されたシーンが印象的だ。さらに、先立って登場した赤いギフトボックスやスポーツカーなどのさまざまなオブジェも加わり、年末特有のワクワク感や青春らしさ、季節感を多彩に表現している。

（画像＝ONE HUNDRED）

さらに今回の映像では、ニューとキューが作詞・作曲に参加したクラシックなキャロルサウンドをTHE BOYZらしく再解釈した『The Season』、宇宙空間を漂うようなスケール感の中、互いへの深い感情を繊細なハーモニーで表現したファンソング『Together Forever』、温かいギターリフとモダンロックサウンドが調和した叙情的なメロディのタイトル曲『Still Love You』のハイライト部分も公開され、アルバムへの期待を一層高めた。

新シングル『Still Love You』 は、THE BOYZが毎年デビュー記念にリリースしてきたシングルシリーズの延長線上にある作品で、1年間にファンから受け取った愛に応えたいという思いで制作された。デビュー後、着実なアルバム活動と4度のワールドツアーを通じて独自の音楽性とグローバルな存在感を築いてきた彼らは、デビュー8周年を記念してリリースする今回の新シングルを通じて2025年を有意義に締めくくり、特別な年末を飾る予定だ。

（記事提供＝OSEN）

