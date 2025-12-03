THE BOYZ、スペシャルSG『Still Love You』トラックリスト公開！ファンへ贈る“特別なプレゼント”に | RBB TODAY

ボーイズグループTHE BOYZが、新シングルのトラックリストを公開した。

所属事務所ONE HUNDREDは12月3日午前0時、公式SNSを通じてTHE BOYZのスペシャルシングル『Still Love You』のトラックリストを公開した。

公開されたイメージによると、スペシャルシングルのタイトル曲は、アルバム名と同じ『Still Love You』で、THE BOYZならではの感性と季節感が込められている。さらに、メンバーのニューとキューが作詞・作曲に参加した『The Season』、ファンへのメッセージソング『Together Forever』の全3曲が収録され、完成度を高めた。

（画像＝ONE HUNDRED）

コラージュ風のデザインでTHE BOYZの“お気に入りリスト”を視覚的に表現した点が印象的だ。赤いギフトボックスや冬の海を背景にしたメンバーの姿、砂浜に「THE B」（ファンダム名）を刻んだ写真など、多様なイメージとテキストを組み合わせ、各曲の雰囲気を象徴的に落とし込んでいる。新曲のジャンルやムードをファンが自然と想像できるよう工夫され、アルバムへの期待をさらに高めた。

12月6日にリリースされる新シングル『Still Love You』 は、THE BOYZが毎年デビュー記念にリリースしてきたシングルシリーズの延長線上にある作品で、グループとして新たなチャプターを開いた2025年にも変わらぬ愛と応援を送ってくれたファンへ感謝の気持ちを伝えるために制作された。1年の終わりを温かく締めくくり、世界中のファンへ贈る特別なプレゼントになると期待されている。

なお、THE BOYZのスペシャルシングル『Still Love You』は、12月6日午後6時より各種音楽配信サイトで公開される。

（記事提供＝OSEN）

