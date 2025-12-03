指輪とピアスだけで300万円超…G-DRAGON、「CHANEL」ショーで見せたファッショニスタの姿 | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONが、アメリカ・ニューヨークで開催されたラグジュアリーブランド「CHANEL」のメティエダールコレクションショーに参加し、会場を盛り上げた。

この日、G-DRAGONは2026春夏のレディ・トゥ・ウェアコレクションのルック26番のジャケットとプルオーバーを着用した。

黒色のツイードジャケットの襟、袖、ウエストラインを飾ったアイボリーの花刺繍のディテールが視線を釘付けにした。

精巧に表れたテクスチャー装飾は、誇張されたシルエットがなくても存在感を放ち、クラシックなツイードの上にパンクの感性を加えたようなG-DRAGONならではのスタイルを完成させた。

ここに2026ホリデーコレクションリング（約9000ドル、約140万円）、2025/26秋冬レディ・トゥ・ウェアサングラス（約695ドル、約10万円）、そしてコレクションレザーベルトまで加え、単純に服を着ることを越え、“「CHANEL」的態度”を演出した。

一部のアクセサリーとアイウェアはハイエンドラインと推定される製品で、G-DRAGONが着用したピアスは1万1300ドル（約175万円）、そして約1800万ウォン（約190万円）台の製品などと判明した。

G-DRAGONならではの短いヘアスタイルとシックなブラックサングラスは、顔のラインと表情を強調して、ルックの方向性を定め、ルーズに落ちるワイドパンツと黒と白色のシューズで重みをもたせ、バランスを調節した。

小さなシルバーブローチ、レイヤードリング（9000ドル、約140万円）と推定される指輪、ネイルの色までに気を使った指先のスタイルも目を引いた。

なお、「CHANEL」のメティエダールコレクションショーの風景は、同ブランドのホームページと公式SNSを通じて公開されている。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

