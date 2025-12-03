IVE・ユジンと共演した韓国女性芸人、救急室に搬送されていた…多忙で気絶「記憶がない」 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのユジンとバラエティ番組『ピョンピョン地球娯楽室』で共演したコメディエンヌのイ・ウンジが突然倒れ、救急室に行ったと伝えた。

去る12月2日、イ・ウンジはYouTubeチャンネル「ウンジとイ・ウンジ」に「初公開 新郎以外すべてがあるイ・ウンジとキム・セロムのウェディングドレス試着（feat.酒飲みコンテンツ）」（原題）というタイトルの動画を公開した。

移動中、イ・ウンジは「さっき（あなたを）制作スタッフの子たちに紹介するとき、生まれて初めて救急室に運ばれたときにその現場にいた人だと話した」として、「ところでセロムさん、その日をよく思い出せないが、どんな状況だったのか」と尋ねた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ウンジとイ・ウンジ」）

左からイ・ウンジ、キム・セロム

キム・セロムは、「あのときすごく驚いた」として、「私は美容院でメイクしてもらっていたが、突然外でドンという音がしたのだ。驚いてメイクしてもらっている途中に走って出たが、ウンジが倒れていて、美容院の子たちがウンジの手足を揉んでいた」と伝えた。

続けて、「でもウンジが少し意識を取り戻した。意識が戻って最初に『ごめんなさい、驚いたでしょう？』と言った。自分が倒れたのにその横の驚いた人たちをさらに心配していたのだ。自分が、大丈夫かどうかが重要だから、普通は」と話した。

イ・ウンジは、「当時初めて忙しくなって、その仕事をやるのが初めてだったが、あの日ますます目の前が黄色くなって、何だかめまいがして、すぐに美容院の店長に『オ店長、今日のスケジュールに行けそうにない』と伝えた後、起きたことが記憶にない。すぐに病院に行ったら、コロナでもなかったし、A型肝炎だったと思う。初めて気絶した」と打ち明けた。

