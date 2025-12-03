ジェジュン、本日（3日）『FNS歌謡祭』に8年連続出演決定！徳永英明と特別ステージ披露へ | RBB TODAY

歌手ジェジュンが8年連続で『FNS歌謡祭』に出演する。

ジェジュンは本日（12月3日）放送されるフジテレビ『2025 FNS歌謡祭』に出演する。

1974年に始まった『FNS歌謡祭』は、日本の代表的な年末音楽番組の1つで、1年の間で頭角を現した歌手たちが出演し、ライブパフォーマンスを披露する。特に、ジェジュンは今年で8年連続の参加となり、日本での存在感を証明した。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

左から徳永英明、ジェジュン

今年の『FNS歌謡祭』は12月3日に放送される第1夜と、10日に放送される第2夜で2週連続放送され、ジェジュンは第1夜に出演して特別なステージを飾る。

ジェジュンは、同番組で『レイニーブルー』のステージを原曲者の徳永英明とともに歌う予定であり、ファンの期待感が一層高まっている。

なお、ジェジュンは12月6日、中国・北京でのファンミーティングと25日、マカオで開催される「2025 iNKODE TO PLAY：Christmas Show」を通じて、ファンとともに温かい年末を過ごす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

■【写真】ジェジュン、"傷ついたロックスター"に「美貌が素晴らしい」

■【写真】2025年版ジュンス＆ジェジュンと2SHOT

■【写真】ジェジュン、精子凍結「ズボンを下すのが…」