BTS・V、汗に濡れた“美麗ビジュアル”で視線強奪　いたずらっぽい笑顔＆ピースに胸キュンも【PHOTO】 | RBB TODAY

BTS・Vが冬でも走り続けるストイックな近況と仲間とのハワイ旅行ショットを一度に公開し、注目を集めている。

Vは11月28日、自身のインスタグラムを更新。「走るには風が冷たすぎる」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ランニングを終えた直後で顔に汗を浮かべるVが写っている。ノースリーブトップスのスポーティーな服装で、走り込んだ後でも崩れることのない端正なビジュアルが視線を奪う。カーブミラー越しに自撮りをした写真では鍛え上げられた腕や肩の筋肉も披露し、徹底した“自己管理ぶり”が人々の感嘆を呼んだ。

かと思えば、穏やかな日差しの下でいたずらっぽい笑顔とピースサインを見せるなど、ギャップのある爽やかさも公開してファンのハートを掴んでいた。

投稿では親友グループで知られる「ウガファミリー」とのハワイ旅行写真も公開したV。砂浜での後ろ姿、観光客に交じってフラダンスを踊る俳優パク・ヒョンシクの映像なども見せ、充実したプライベートを送る様子を届けていた。

（写真＝VのInstagram）

なお、Vが所属するBTSはメンバー全員が兵役を終え、2026年春のカムバックを目標に作業を本格化させている。新アルバムのリリースとともに大規模ワールドツアーの開催も予告しており、“21世紀のポップアイコン”の完全体復帰に期待が高まっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

