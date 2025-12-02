元カノが撮った写真の中に…ドラマ共演を機に交際も破局した『応答せよ1988』カップル、放送10周年特集で再会か | RBB TODAY

俳優リュ・ジュンヨルがついにドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』10周年MT（合宿）の現場に姿を現した。

12月19日に初放送される韓国tvNの特集バラエティ『応答せよ1988 10周年』は、サンムンドンの家族が再び集まり出かけた1泊2日の旅行を収めた番組だ。

ソン・ドンイル、イ・イルファ、ラ・ミラン、キム・ソンギュン、リュ・ヘヨン、パク・ボゴム、ヘリ、コ・ギョンピョ、アン・ジェホンなど、当時「応答せよシンドローム」を牽引した俳優陣が総出演した。

放送から10周年を迎えて公開されたイメージとポスターは強い郷愁を呼び起こしたが、同時にひとつの疑問を残した。ポスターのどこにも“ジョンファン”、つまりリュ・ジュンヨルの姿が見えなかったのだ。

一部では、ヘリとの破局が影響して参加しなかったのではないかという憶測も続いた。

（画像＝tvN）『応答せよ1988 10周年』ポスター

2人は『応答せよ1988』を通じて恋人関係に発展し、7年間の公開恋愛を続けていたが、2023年に破局した。それだけに再会の有無は、今回の10周年コンテンツの最大の関心事だった。

しかし12月1日、YouTubeチャンネル「十五夜」のSNSで公開された映像の中に、リュ・ジュンヨルの姿が登場した。ヘリが自らフィルムカメラで撮影した写真において、リュ・ジュンヨルはラ・ミラン、キム・ソンギュン、アン・ジェホンとともに座ってカメラを見つめていた。

ジョンファンとして10年ぶりに、その場を満たした瞬間だった。

（画像＝「十五夜」Instagram）ヘリが撮った写真にはリュ・ジュンヨル（左）の姿も

ヘリが切り取ったカメラの中で、サンムンドン家族は変わらない呼吸と温かな空気を見せた。写真に映るリュ・ヘヨン、パク・ボゴム、コ・ギョンピョ、アン・ジェホンなどのなじみある顔が捉えられる瞬間ごとに、10年の時間がそのまま重なった。

ただし、リュ・ジュンヨルとヘリのツーショットはなかった。前もってtvN側も「リュ・ジュンヨル氏はスケジュールの都合で、MT日程をすべて消化したわけではないが、10周年コンテンツの趣旨を考慮し、一部撮影分に参加した」と明らかにした。

現在、リュ・ジュンヨルはNetflixの新作『野ネズミ』（原題）を撮影中だ。

今回の10周年旅行で、はたして2人が交差するシーンが収録されているのか、放送を通じて確認できる見通しだ。

なお『応答せよ1988 10周年』は、12月19日20時40分に韓国tvNで初放送される。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2015年に映画『ソーシャルフォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』『ザ・キング』『金の亡者たち』と、数々の話題作に出演。2017年には『応答せよ1988』で共演したGirl's Day・ヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に破局を報告。2024年3月に女優ハン・ソヒとの熱愛を認めたが、ヘリと二股をかけたなどの疑惑が提起されて騒動となり、2週間で破局することになった。

