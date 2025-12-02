結婚を発表した途端に次々と疑惑が浮上するも容疑を否認していた韓国タレント、強制わいせつで罰金刑 | RBB TODAY

プロデューサー兼タレントのユ・ジェファンが、強制わいせつの容疑で罰金刑を受けていたことが新たにわかった。

12月2日、法曹界によると、判決は11月26日にソウル南部地裁・刑事12単独の審理で言い渡されたもので、ユ・ジェファンには罰金500万ウォン（約50万円）と性暴力治療プログラム40時間の履修命令が科された。

先立ってユ・ジェファンは、2023年6月に「才能寄付」という形式で作曲料を受け取らずに曲を制作するとSNSで宣伝文を掲載した。

しかし、被害者から「金銭を受け取ったにもかかわらず契約を履行しなかった」との暴露が浮上し、その過程で詐欺疑惑や強制わいせつ疑惑まで浮上した。

当時、ユ・ジェファンはSNSを通じて「被害者の皆さんに心から申し訳ない」としつつも、「意図せず一部の女性に誤解と心の傷を与えてしまい、本当に申し訳なく思い謝罪する」と述べたが、強制わいせつおよびセクハラ疑惑については否認した。

（写真提供＝OSEN）ユ・ジェファン

しかし裁判部は、ユ・ジェファンの強制わいせつ容疑を有罪と認め、「初対面の被害者をわいせつしたが、類似犯罪で処罰された前歴がない点を考慮した」と量刑理由を伝えた。

ユ・ジェファンは、MBCのバラエティ番組『無限挑戦』歌謡祭特集で作曲家として注目を浴びた後、数多くのバラエティ番組で活躍してきた。

2024年4月には作曲家のチョン・インギョンと結婚すると発表したが、その後、作曲費詐欺、セクハラなど、さまざまな疑惑が浮上。被害を訴えた23人から集団訴訟を起こされたが、詐欺容疑については、今年1月20日に警察が証拠不十分として「不起訴（嫌疑なし）」と判断した。

■BTSメンバーにキスした日本人女性、強制わいせつ罪で在宅起訴「悔しい」

■また一人、性犯罪者に転落した韓国アイドルが誕生 犯行後も“平然と”グループ活動

■年上女優妻の姉に股間を押しつけ胸を触る強制わいせつ 韓国タレントの懲役刑が確定