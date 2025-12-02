俳優ソン・ガン、約2年ぶりの日本ファンミーティング大成功！1万3000人のファンを魅了「大好きです」 | RBB TODAY

俳優ソン・ガンが、日本でのファンミーティングを成功裏に終えた。

ソン・ガンは11月22日・23日に横浜BUNTAI、26日・27日にNHK大阪ホールで「2025 SONG KANG FANMEETING ROUND 2 IN JAPAN」を開催し、全4公演で延べ1万3000人のファンと対面した。

特に、除隊後初めて日本で行われた今回のファンミーティングは、全公演チケットが完売。ソン・ガンの根強い日本人気をあらためて証明する形となった。

ファンの大歓声のなか登場したソン・ガンは、日本語で「ただいま」と挨拶。ファンも「おかえり」と応え、再会の喜びに包まれた。

ファンミーティングは終始、温かく和やかな雰囲気で進行。ソン・ガンの日常を描いた絵を通して彼を知る「Daylog」、ファンからの質問に答える「Q&A Talk With Me」、フィルモグラフィーを振り返る「Hall of Legends」、ゲームコーナー「FULL POWER SPEED UP」など、多彩なプログラムで、ソン・ガンとファンはともに笑い、楽しみ、思い出を作った。

なかでもソン・ガンが披露した歌唱ステージは大きな感動を呼んだ。Deli Spiceの『Confession』、ユン・サンの『Running』、Nerd Connectionの『Good Night, Good Dream』に加え、日本語曲として秦基博の『ひまわりの約束』をサプライズ披露し、会場を温かな感動で包み込んだ。

さらにファンたちも、公演ごとにスローガンイベントや“おかえり”のメッセージ映像を用意し、ソン・ガンへ特別な時間をプレゼントした。

除隊後の成長を見せたソン・ガン

約2年ぶりの日本ファンミーティングとなった今回、ソン・ガンは一段と成熟した姿と軽快なコミュニケーション力で会場を盛り上げた。

要所要所で自然な日本語を交え、MCや観客を驚かせる場面も。特有の不思議で愛らしい魅力は健在で、会場をさらに和ませた。また、公演ごとに異なるトレンディなスタイリングも披露し、ファンの視覚的な楽しみも引き出した。

ソン・ガンは最後に、 「本当に楽しかったです。ありがとう、幸せです。これから本業に戻ってさらに頑張りますが、会うたびにいつも大きな力をいただいています。どう恩返しできるか、いつも考えています」と感謝を伝え、「次に会う日まで、幸せでいてほしいし、健康でいてください。今日は本当にありがとうございました。ソンピョン（ファンクラブ名）、大好きです！また会いましょう」と、ファンとの再会を約束した。

なお、今回のファンミーティングはフジテレビFODにて2026年に独占公開予定。

除隊後初の公式スケジュールでファンと特別な時間を過ごしたソン・ガンは、今後は俳優として本格的に作品撮影へ入る予定だ。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

