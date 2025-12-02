熱愛報道なしで電撃結婚…10歳差の元K-POPアイドルと俳優、バリでの“極秘ウェディング”姿が話題 | RBB TODAY

ガールズグループGirl’s Day出身のパン・ミナ（32）と俳優オン・ジュワン（41）が、ロマンス映画のような結婚式を挙げ、注目を集めている。

12月1日、SNSを通じて2人がバリで挙げた極秘ウェディングの写真が拡散され、話題となった。これまで韓国メディアは「バリで結婚式を挙げる」とだけ報じていたものの、家族とごく一部の知人だけを招待したプライベート挙式だったため、2人の結婚式での様子が公開されたのは今回が初めてだ。

11月29日、パン・ミナとオン・ジュワンはインドネシア・バリの5つ星ホテルリゾートで結婚式を挙げた。

2人のためだけに用意されたかのようなプライベートビーチ、夕日が沈む砂浜、海を背景に佇む姿は、まさに“映画のワンシーン”。タキシード姿で砂浜を歩くオン・ジュワン、風になびくウェディングドレスを身にまとったパン・ミナの美しい姿に、SNS上では「これ完全にロマンス映画のポスター」「ウェディング撮影じゃなくて本物の結婚式なの？」「非公開にした理由わかった…綺麗すぎて大騒ぎになるレベル」といった反応が相次いだ。

Girl’s Dayメンバーも呼べなかったほどの“極秘ウェディング”

今回の結婚式は徹底的に静かに行われた。

パン・ミナ、オン・ジュワン双方の所属事務所は挙式直前まで「非公開のため確認が難しい」と繰り返すばかりだった。

家族中心の慎ましい式を望んでいたようで、Girl’s Dayのヘリ、ソジン、ユラの姿も公開された写真にはなかった。

ネットユーザーからは、「本当に家族イベントみたいにしたんだね」「芸能人の結婚式でここまで静かなの初めて」「親しい人だけ呼んだ感じ、すごく理解できる」といった声が寄せられた。

なお、パン・ミナとオン・ジュワンの縁は、2016年のドラマ『野獣の美女コンシム』での共演から始まった。その後、ミュージカル『その日々』で再会し、より親しくなったと伝えられている。さらに昨年、パン・ミナが父親を亡くした際には、オン・ジュワンが葬儀の間ずっと寄り添い支え続けていたというエピソードも知られ、“信頼で結ばれたカップル”との声が上がっていた。

今年7月、所属事務所を通じて静かに婚姻を報告して周囲を驚かせたが、当時オン・ジュワンはファンに向けて「ミナさんを大切に守る」と約束していた。

そして今回公開されたバリの海辺でのロマンチックなウェディング写真は、その約束が実現したかのような美しい光景で、多くのファンの心をときめかせた。

ネット上には、「非公開だというから何かと思えば…本当に映画みたい」「2人の雰囲気が完璧に合う。バリを選んだの正解」「Girl’s Dayのメンバーが誰もいなかったなんて、本当にプライベートだったんだね」「写真だけで幸せが伝わる。おめでとう！」と祝福の言葉が続々と寄せられている。

