家族亭、価格3,000円の2026福袋は「3,500円分の値引き券」付き！4日より予約受付開始 | RBB TODAY

そば和食チェーン「家族亭」は、2026年新春を彩る「家族亭 福袋」の予約受付を2025年12月4日から順次開始する。

福袋は税込3000円で、3500円分の値引き券をはじめ、オリジナルトートバッグやそば乾麺など6点がセットになっている。販売・受渡期間は2026年1月1日から1月12日まで。数量限定販売のため、各店舗の準備数量に達し次第販売終了となる。

2026家族亭の福袋

福袋のセット内容は、500円の値引き券7枚(合計3500円分)、家族亭オリジナルトートバッグ(非売品)、そば乾麺1袋(95g×3束、店頭価格税込292円)、国産山椒入り七味1個(店頭価格税込390円)、得得レトルトジャワ風カレー1箱(1人前、店頭価格税込390円)、長崎県産あご使用だし醤油1本(店頭価格税込350円)となっている。

値引き券は2026年3月31日まで有効で、店内飲食はもちろん持ち帰りでも利用できる。お会計税込1000円ごとに1枚使用可能で、1人での食事にも複数名での利用にも便利だ。

オリジナルトートバッグはA4サイズがすっぽり入る使い勝手の良いサイズで、しっかりとした生地で仕立てられている。さりげなくあしらわれた「おそば」のイラストが愛らしく、普段使いにもぴったりだ。そば乾麺は家族亭こだわりのオリジナル乾麺で、つるりとしたのどごしとそば本来の香りが引き立つ一品。国産山椒入り七味は家族亭オリジナルブレンドで、国産山椒の爽やかな香りと上品な辛味が特徴だ。

得得レトルトジャワ風カレーは、家族亭グループで店舗展開している「得得うどん」で人気のジャワ風カレーを家庭でも楽しめるようレトルトパックにした商品。数種類のスパイスにマンゴーチャツネを合わせ、ほどよい辛さの中にしっかりとした甘みとコクを感じられる味わいだ。

だし醤油は長崎県産のあご(飛び魚)を使用し、上品な旨みと香りが特徴。あご特有のすっきりとしたコクが料理の味わいを一段と引き立て、海鮮丼やおひたし、和え物、煮物など幅広い和食に相性抜群だという。予約はネット事前注文で12月4日から2026年1月12日まで受け付ける。店舗での予約は受け付けていない。予約は持ち帰り注文のみとなる。値引き券は「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「蕎旬」「蕎菜」「うどんの詩」「うどんのう」で利用できる。他の値引き券との併用はできない。