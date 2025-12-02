JYP新ボーイズグループKickFlip、初のファンコンサート開催決定！デビュー1周年をファンとお祝い | RBB TODAY

JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlip（キックフリップ）が、2026年1月にデビュー1周年を記念したファンコンサートを開催する。

所属事務所JYPエンターテインメントは12月1日、公式SNSを通じて「2026 KickFlip FAN-CON ‘From KickFlip, To WeFlip’ in SEOUL」のポスターを公開し、グループ初となるファンコンサートの開催を発表した。

KickFlipは来年1月17日・18日の2日間、ソウル・ブルースクエア SOLトラベルホールで全4公演にわたるファンコンサートを開催する。2025年1月20日にデビューし、“K-POPスーパールーキー”として存在感を示してきたKickFlipが、デビュー1周年を迎え「WeFlip」（ファンダム名）と特別な思い出を作る予定だ。

（写真＝JYPエンターテインメント）

また、公開されたポスターにはファンコンサートの全国ツアーを予告するように、韓国の都市名が押印されたデザインが記されており、ファンの期待を高めた。

KickFlipはデビューアルバム『Flip it, Kick it!』から最新作である3rdミニアルバム『My First Flip』の活動を通して、卓越したパフォーマンス力で国内外のファンを魅了してきた。11月29日には、香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演し、圧巻のステージで観客の注目を集めた。

今年、「ロラパルーザ・シカゴ」「SUMMER SONIC 2025」「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」「2025 TIMA」など、世界の主要フェスティバルにも参加し大躍進を見せた彼らが、2026年はどのような活躍を見せるのか期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

