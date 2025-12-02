契約紛争中のメンバー“3人”の姿は無し…EXO、約1年8カ月ぶりのファンミーティングポスター公開 | RBB TODAY

ボーイズグループEXOのファンミーティングを予告するポスターが公開され、期待が高まっている。

来る12月14日14時と19時の2回にわたり、仁川インスパイアアリーナでEXOのファンミーティング「EXO'verse」が開催される。

同公演にはスホ、チャンヨル、D.O.（ド・ギョンス）、カイ、セフン、レイが久しぶりに一堂に会し、ファンクラブ先行予約の段階で2公演すべてが即完売となるなど、早くも熱い反響を呼んでいる。

今回のファンミーティングは、EXOにとって約1年8カ月ぶりの開催とあって、告知直後から大きな話題となった。さらに12月1日18時には、EXOの公式SNSを通じてポスターがサプライズ公開され、ファンの期待感を一層高めている。

また公演当日、現地に足を運ぶことが難しい世界中のファンのために、2回目の公演はBeyond LIVEおよびWeverseでオンライン生配信される。視聴券は現在、各プラットフォームで購入可能だ。

ファンミーティングでは、ウィンターソング『The First Snow』を含むさまざまなヒット曲のステージを通じてファンとの思い出を振り返るほか、2026年第1四半期に発売される8thフルアルバムに収録される新曲も初披露する予定で、期待が高まっている。

一方、今回のファンミーティングには、ベクヒョン、チェン、シウミンは参加しない。3人とSMエンターテインメントは契約や精算金をめぐって対立しており、10月2日には2度目の調停も不成立となった。今後は本格的な訴訟に移行する見通しだ。

“完全体”ではないものの、約1年8カ月ぶりとなるEXOのファンミーティングにファンの期待は高まっている。

