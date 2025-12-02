『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、来年1月12日にデビュー決定！『EUPHORIA』リリースへ | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループ ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、来る1月12日にデビューすることを確定した。

ALPHA DRIVE ONEは12月2日0時、公式SNSを通じてデビュー日「2026.01.12」とアルバム名『EUPHORIA』が記されたポスターを公開し、“最高を目指す疾走”のスタートを告げた。

公開されたポスターでは、深みのある質感の背景に8つの星がひとつの星座のようにつながり、強烈な存在感を放っている。その下にはアルバム名『EUPHORIA』とデビュー日「2026.01.12」が刻まれ、見る者の視線を惹きつけた。公開と同時に、ALPHA DRIVE ONEのデビューを待ち望む世界中のファンの期待は一層高まっている。

（画像提供＝WAKE ONE）

またALPHA DRIVE ONEは、11月28日に開催された「2025 MAMA AWARDS」で、先行公開シングル『FORMULA』の初ステージをパワフルなパフォーマンスで披露し、“ワールドワイドスケール”の鮮烈なデビューを飾った。圧倒的な話題性を獲得したのはもちろん、超大型新人として早くも注目を集め、ワンチームとしての確かな第一歩を踏み出した。

12月3日にリリースされる先行公開シングル『FORMULA』も、デビューアルバムに収録される予定だ。爆発的なシンセサウンドと、咆哮するように押し寄せるベースラインが印象的なエレクトロニック・ダンス・ポップ曲となっている。

「公式」「規則」という意味を持つ“FORMULA”の名の通り、それぞれ異なる道で夢を追ってきた8人のメンバーがひとつのチームとなり、ALPHA DRIVE ONEだけの独自の“公式”を作り上げていく瞬間を表現した楽曲だ。

なお、ALPHA DRIVE ONEの名前には、最高を目指す姿勢（ALPHA）、情熱と推進力（DRIVE）、そしてひとつのチーム（ONE）という意味が込められており、ステージの上で“K-POPカタルシス”を届けるという強烈な抱負が反映されている。

（記事提供＝OSEN）

