深めのスリットから生脚チラッ…韓国22歳女子ゴルファー、大胆な肩見せドレスに大絶賛「美の女神」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファーのイ・ユルリン（22）が大胆なドレス姿でファンを魅了している。

イ・ユルリンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「2025 KLPGA大賞授賞式♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、11月28日に行われた韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの年間表彰式に参加したイ・ユルリンが写っている。黒を基調としたホルターネックドレスに身を包み、普段のゴルフウェア衣装とは打って変わった大人びた雰囲気が見る者の目を引く。

ドレスがノースリーブとあって華奢な肩や二の腕があらわになり、深めに入ったスリットからはスラリとした美脚も披露。彼女の投稿には「モデルやってみませんか？」「授賞式に出た選手の中で一番可愛い」「美の女神アフロディーテ」「美しきユルリン」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ユルリンInstagram）

イ・ユルリンは2002年12月29日生まれの22歳。アマチュア時代の国家代表として活動した経験を持ち、2022年よりプロに転向。2025年10月の「サンサンイン・ハンギョン・ワウネット・オープン2025」で初優勝を果たした。2025年シーズンの獲得賞金は3億3822万9047ウォン（約3573万円）で、今回参加した「2025 KLPGA大賞授賞式」では「KLPGAウィナーズクラブ賞」を受賞した。

