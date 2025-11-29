ENHYPENデビュー5周年企画　11月30日より『I-LAND』など関連作品を「ABEMA」で10日間無料配信 | RBB TODAY

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の7人組男性アイドルグループENHYPENのデビュー5周年を記念し、彼らの誕生の舞台となった「ABEMA」独占配信のオーディション番組『I-LAND』をはじめとするENHYPEN関連作品を、2025年11月30日（日）より10日間限定で無料配信することを決定した。

2020年11月30日にデビューしたENHYPENは、韓国、日本、アメリカ、オーストラリア出身のメンバーで構成された多国籍ボーイズグループであり、グローバルな人気を誇り、デビュー以降スター街道を駆け上がっている。

彼らが誕生した『I-LAND』は、次世代K-POPボーイズアーティスト誕生の過程を描く観察型リアリティー番組で、CJ ENMのコンテンツ制作力と、BTSやTOMORROW X TOGETHERを生み出したBig Hit Entertainmentのプロデュース力を融合させた合弁会社BELIFT LABによる初プロジェクトである。

最終話におけるファイナルテストの総視聴数は300万を突破し、SNSでは関連ワードが世界トレンド1位、日本国内でも10個以上がトレンド入りするなど、世界中で大きな反響を呼んだ。メンバーが葛藤や苦悩を乗り越え、努力が実を結びアイドルとして輝いていく過程を堪能できる内容となっている。

ENHYPEN初の演技挑戦作

ENHYPENが初めて演技に挑戦したウェブドラマである『EN-DRAMA』。メンバー7人は名門高校に通うイケメン男子生徒として登場し、各々が学校生活を送る中で女子生徒・ウンジンと出会う。

やがてウンジンはアメリカへ向かうが、そのときメンバーたちが使っていた学校の体育館に「告白してくれてありがとう」とのメモが残されている。7人のうち誰がウンジンに告白したのか──。ENHYPENメンバーが演じる甘酸っぱい青春を味わえる作品となっている。

韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』出演回を振り返る

25年以上にわたり世界142カ国で放送されている韓国の人気音楽番組で、韓国を代表するトップアーティストから注目新人まで最新K-POPを日本語字幕入りで視聴できるミュージックショーである。番組独自の「Kチャート」を通じ、K-POPのトレンドとホットな話題を把握できることが特徴だ。

今回「ABEMA」では、ENHYPENが出演した#1216（2024年7月26日放送）、#1229（2024年11月15日放送）、#1230（2024年11月22日放送）、#1231（2024年11月29日放送）の4放送回を無料配信する。

2020年にデビューし、精力的なワールドツアーを行うなど日韓のみならず活躍の場を世界へ広げているENHYPEN。5周年を迎える彼らの軌跡を「ABEMA」にて振り返る絶好の機会となる。

