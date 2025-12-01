LE SSERAFIMの脱退メンバー、さらに痩せた…“美肩まぶしい”圧倒的なビジュアルで話題　復帰の可能性は？【PHOTO】 | RBB TODAY

人気ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーとしてデビューするも、2カ月余りで脱退したキム・ガラムが、優れたビジュアルで話題を集めている。

キム・ガラムは12月1日、自身のインスタグラムにコメントをつけず、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でキム・ガラムは、オフショルダーの衣装を着て、華奢なスタイルを見せた。長いストレートヘアに薄いメイクでありながらも、現役アイドル顔負けのビジュアルで視線を奪った。

写真を見たファンからは「女王様が戻ってきた」「本当に会いたいです」「きれい、愛している」「頻繁に更新してほしい！」といった反応を寄せた。

（写真提供＝OSEN）

LE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムは、今年5月、約3年ぶりに近況を公開して話題を集めた。現在、インスタグラムのフォロワーは80万人を超えており、再びSNSを始めたことで、芸能界への復帰に向けた第一歩ではないかとの見方もある。

一方で、過去の疑惑が完全に払拭されていないことから、冷ややかな反応も存在しているのが現実だ。

賛否が交錯するなか、キム・ガラムがどのような道を選ぶのか注目が集まる。

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。

