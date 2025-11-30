KARA・ギュリ、“赤の女神ビジュ”公開…完璧すぎるステージ裏ショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

KARAのリーダーとして活躍するギュリが最近、自身のインスタグラムを更新し、「大阪最高！またすぐ行くから」とコメントするとともに写真を投稿。真紅のドレスをまとった最新ショットが公開され、ネット上で注目を集めている。

写真では、鮮やかなレッドのフリルドレスにブラックのショートボトムを合わせたスタイルで登場。ストレートロングのヘアを耳にかけた姿や、鏡越しにリップを直す舞台裏ショットも披露され、大人の華やかさと余裕のある魅力を存分に放っている。

さらにセルカ（自撮り）では、まっすぐ見つめる印象的なまなざしと繊細なメイクが際立ち、美しいビジュアルがファンの視線を奪った。深紅のドレス、艶のあるヘア、アクセサリーのワンポイントまで調和したスタイリングが、洗練された存在感を際立たせている。

（写真＝ギュリInstagram）

（写真＝ギュリInstagram）

公開後には「ギュリ最高」「かわいくて美しい」「また来てね」など称賛の声が相次ぎ、スタイリングの変化に驚くコメントも寄せられていた。

◇ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

