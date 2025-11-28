初音ミクとコラボした初のK-POP歌手イェナ、キュート全開“アニメ級”ビジュアル披露【PHOTO】 | RBB TODAY

IZ*ONE出身の歌手チェ・イェナ（YENA）が、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。

イェナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月26日にリリースされた、イェナとバーチャルシンガー・初音ミクのコラボ楽曲『STAR! (feat. Hatsune Miku)』のコンセプトフォト撮影現場でのオフショットだ。

公開された写真には、ハーフツインテールヘアでピンクの衣装をまとったイェナの姿が収められている。レースアップやハート型の装飾が施されたアイドルライクなスタイリングで、キュートかつポップな魅力を存分に発揮した。また、初音ミクの象徴アイテムである“ネギ”をモチーフにしたステッキを持ち、遊び心あふれる姿を披露した。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「世界観最高！」「唯一無二…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェ・イェナInstagram）

なお、初音ミクとコラボレーションしたイェナの日本デジタルシングル『STAR! (feat. Hatsune Miku)』は、11月26日午前0時、グローバル音源プラットフォームを通じてリリースされた。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

■【写真】BTS・JIN＆イェナのペアルック2SHOT

■【写真】「まさか彼氏？」チェ・イェナの隣に写るイケメン

■【写真】イェナ、驚異の“美くびれ”