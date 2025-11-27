 元日向坂46・東村芽依、ツインプラネット所属を発表！「何事にも挑戦」と意気込み綴る | RBB TODAY

元日向坂46・東村芽依、ツインプラネット所属を発表！「何事にも挑戦」と意気込み綴る

東村芽依【撮影：こじへい】
  • 東村芽依【撮影：こじへい】

　27日、芸能事務所ツインプラネットが公式ホームページを更新。元日向坂46・東村芽依が同事務所に所属したことを発表した。


　今回の所属にあたり、東村は本人コメントを発表。「これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と、長年活動を支えた古巣への感謝を述べた。

　その上で、「アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります」と、新天地での活動に向けた意気込みを綴っている。

　東村は2016年、けやき坂46（現・日向坂46）の1期生としてデビュー。「奈良から来たマイペース代表」のキャッチコピーと共に、“めいめい”の愛称で多くのファンに親しまれてきた。グループ屈指の身体能力を持つ一方、「日向坂イチの泣き虫」という愛らしいキャラクターでも人気を博し、中心メンバーとして活躍。2025年1月にグループを卒業している。

※元日向坂46・東村芽依、ツインプラネット所属のお知らせ（ツインプラネット公式ホームページより）


《平木昌宏》

