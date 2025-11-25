TWICE・ジヒョ、“超ミニ丈”ボトムスで生脚全開に！小麦肌際立つ太ももクロスSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョがスタイリッシュな秋ファッションを披露した。

去る11月22日、ジヒョは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、リボンの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジヒョがラグジュアリーブランド「Valentino（ヴァレンティノ）」のアイテムを着用しているものである。彼女はワールドツアーのために台湾に出国したときのルックを披露した。

（写真＝ジヒョInstagram）

写真のなかのジヒョは、花柄とファーが特徴的なベストや大ぶりなファーコートを着ており、デニムのミニバッグを合わせている。いずれも彼女の美しい脚を見せるスタイルで、ルックの完成度を高めている。

投稿を目にしたファンからは、「ジヒョ神」「輝かしい」「1番美しい女性である気分はどう」といった反応が寄せられていた。

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

■【写真】ジヒョ、スケスケ大胆衣装で溢れるボリューム感

■【写真】ジヒョ、美ボディ全開の水着ショット

■【写真】ジヒョ、美ワキ露わなグラマー体型