腰の線がくっきり…ソラ、モノキニ姿で妖艶な肌見せ！爽やかなプールサイドSHOTで視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループMAMAMOOのメンバー、ソラがシンガポールでのオフの日に妖艶な美しさを披露した。

去る11月22日、ソラは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「シンガポールにて」という文章とともに複数枚の近況写真を公開した。

写真のなかのソラは、高層のインフィニティプールを背景に、黒色の水着を着用したまま、ゆったりとしたオフの日を満喫している。ソラは同日、シンガポールでソロコンサート「Solar 3rd CONCERT［Solaris］」を開催した。

（写真＝ソラInstagram）

すらりとした身体の線が際立つ姿勢から、水中でゆったりと腕を広げたポーズ、サンベッドの上で日差しを遮りながら笑う姿まで、自然な表情のなかでも妖艶な雰囲気が漂う。都市の全景を見下ろすプールとソラの爽やかなビジュアルが調和し、視線を釘付けにしている。

投稿を目にしたファンからは、「シンガポールにホットさを持ってきた」「可愛い」「景色がすごく良い」といった反応が寄せられていた。

なお、ソラは来る11月30日、台湾・台北でアジアツアー「［Solaris］」のフィナーレを飾る予定だ。

