見えてる？韓国版『花より男子』女優、ピンクワンピ姿で体育座り…真っ白美脚が露わに【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国版『花より男子』でヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、工学部の学生たちに愛情のこもった怒りを爆発させた。

去る11月22日、ク・ヘソンは自身のSNSに「広報のために綺麗な服を着て行ったら…科学者のガウンを着せたKAIST工学部の学生たち！！！！（本当に愛しています）」という文章を綴り、写真を投稿した。

公開された写真には、ク・ヘソンがKAIST（韓国科学技術院）と書かれた科学者のガウンを着ている姿が盛り込まれた。フルメイクで自分が特許を出した、広げるヘアカーラーの広報のために登場したのとは対照的な姿だ。

特に、ときめきいっぱいの様子で写真を撮っていた彼女は、ダイエットに成功したようで、スリムな体つきを見せた。スカートが短いため、お尻のラインが露わになった。

（写真＝ク・へソンInstagram）

ク・ヘソンが特許を出した「KOOROLL」は、ク・ヘソンのアイデアとデザインをもとに、これまでの丸い形のヘアカーラーをアレンジして、金属平板ではなくウェーブのモールド構造に成形した後、シリコンのラミネートで仕上げた高機能性高分子複合素材を使った。

これにより、ヘアカーラーを簡単に一直線に広げて折ることができるほか、必要に応じて大きさを自由に調節することができ、携帯のしやすさを強調した。

なお、ク・ヘソンは2020年7月、俳優アン・ジェヒョンと法的離婚が成立した。最近、バラエティ番組で離婚に言及するアン・ジェヒョンを批判した。

（記事提供＝OSEN）

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子～Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。

