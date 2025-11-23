“バツイチ”五輪金メダリストと熱愛説の元アイドル、純白のウェディングドレス姿を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ユン・チェギョンがバドミントンの元韓国代表選手イ・ヨンデとの熱愛説のなか、純白のウェディングドレスを着た姿を公開し、注目を集めている。

去る11月22日、ユン・チェギョンは自身のSNSに「私が去った後」という文章とともに、ウェディングドレス姿の写真を投稿した。

優雅なドレスに華やかなティアラとアクセサリーを着用した彼女は、花嫁の雰囲気を完璧に醸し出し、清純でありながらも洗練された美しさを披露した。この写真は、彼女が出演中のショートドラマ『私が去った後』（原題）の撮影現場で撮られたものである。

ユン・チェギョンの最大の魅力は、諦めないチャレンジ精神だ。2012年、ガールズグループPURETTYのメンバーとしてデビューしたが、グループは解散。

（写真＝ユン・チェギョンInstagram）

2016年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』への出演を経て、APRILのメンバーとして再起に成功した。APRILの解散後は女優に転向し、ドラマ『高麗契丹戦争』『コンフィデンスマンKR』などに出演し、女優として新たな道を開拓している。

なお、ユン・チェギョンは最近、バドミントンの元韓国代表選手イ・ヨンデとの熱愛説で話題になった。イ・ヨンデは2008年の北京五輪で混合ダブルス金メダル、2012年のロンドン五輪で男子ダブルス銅メダルを獲得したスポーツスターだ。

熱愛説が浮上すると、ユン・チェギョンの所属事務所PAエンターテインメントは、「プライベートのことなので、確認が難しい」という立場を明らかにした。2人の関係は公式化されていないが、スポーツ界と芸能界を代表する2人に関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】スポーツ選手とK-POPアイドルの恋愛、相性は？結婚から破局まで

■【写真】性売買斡旋で告発されたイ・ヨンデの元妻が怒りの反論

■熱愛説に「私生活なので確認できない」の“うやむや”で乗り切ろうとする事務所…デメリットも？