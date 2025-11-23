IVE・リズ、海辺で見せたスイムウェアSHOTにファン悶絶「ありえんくらい可愛い」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのリズが、ファンを魅了した。

リズは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Hawaii」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ハワイの海辺で写真を撮るリズの姿が収められている。

キャミソールにパンツタイプのスイムウェアを着用したリズは、すらりと伸びた抜群のスタイルを披露。また、夕暮れの海を背景にしたどこか儚げなビジュアルは、まるで映画のワンシーンのようで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「すっぴんが本当に美しい」「ありえんくらい可愛い」「最高です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リズInstagram）

なお、リズが所属するIVEは10月31日～11月2日、韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後はアジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

