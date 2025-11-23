腰の細さが異次元レベル…韓国人気チア、二度見確実の美スタイルに「完璧すぎ」「女神」と反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのイ・ダヘが、非現実的なウエストを披露して話題だ。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

「私が愛する台湾の感性」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、台湾のとある街中でカメラに微笑みかけるイ・ダヘが写っている。片方の肩を露出したクロップド丈のトップスにデニムを合わせたラフなコーディネートで、髪をかき上げたポーズなどを披露して魅力を発散している。

アイドルさながらのビジュアルの良さはさることながら、大胆にあらわになったウエストの細さで人々を釘付けにしたイ・ダヘ。彼女の投稿には「なんと美しいウエストだ…」「女神級の美貌」「完璧すぎる！」など、絶賛のコメントが多く寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、登録者数は約99万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

■【写真】ほぼ見えそう…イ・ダヘのキケンなキャミソール

■【写真】イ・ダヘ、胸元が“無防備”すぎる大胆ドレス姿

■【写真】ギリギリ見えそう…イ・ダヘ泡風呂ショット