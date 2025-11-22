『私の夫と結婚して』俳優、人気バラエティの強要・降板を暴露で局側も見解を明かす | RBB TODAY

「降板勧告」は事実であった。私生活の暴露でバラエティ番組の降板までの事実を俳優イ・イギョンが明かすと、MBC『撮るなら何をする？』制作陣も遅ればせながら状況を認め、謝罪した。

イ・イギョンは11月21日、自身のSNSにA氏を相手取った「脅迫および情報通信網法違反（虚偽事実摘示名誉毀損）」の告訴状を公開し、これまでの心境を明かした。

「これまで私の立場を話さなかった理由は、弁護士を選任し、流布者に対する刑事告訴を完了するまで言及を控えてほしいという所属事務所の要請があったため」と切り出し、「数日前、私はソウル江南警察署を訪れ、告訴人の陳述調査を受けてきた。噂に対する私の立場を伝え、脅迫および虚偽事実摘示による名誉毀損に対する告訴手続きを終えた」と述べ、すでに捜査手続きが本格化していることを知らせた。

イ・イギョン

何より彼は「毎瞬間、怒りで煮えくり返っていた」という短い一文で、ここ数カ月の感情を圧縮して伝えた。

論争の出発点は、ドイツ国籍だと明かした一般女性A氏による暴露文だった。

A氏は先月、ブログに「イ・イギョンさんの真の姿を公開する」というタイトルで、イ・イギョンと推定される人物と交わしたとするカカオトークやInstagramのメッセージのキャプチャーを公開。身体写真の要求、罵倒、性的表現などが含まれる画像を掲載した。撮影現場と思われるイ・イギョンの自撮り写真も添えられていた。

イ・イギョン側は即座に「事実ではない」と反論した。するとA氏はすぐに「AIでふざけただけだった」とし、捏造を認めて謝罪した。

事件はそのまま終わるように見えたが、A氏は再び「AIは嘘だった」と立場を翻し、「実は怖くなってすべて嘘だと言った。私が載せた証拠は本物である」と再主張した。捏造認定→撤回→再翻覆が続く混乱の中で、論争はかえって拡大した。

その間にイ・イギョンのキャリアにも直接的な打撃が及んだ。

彼は「一日で捏造だと言って消えたが、そのせいでバラエティ番組で降板を勧められ、私は自主降板を選択することになった」と述べ、『撮るなら何をする?』から退くことになった過程を告白した。最初に発表された「スケジュールによる降板」ではなく、制作陣からの降板勧告が先行していたというのである。

この過程で、過去の「面すすり（麺すすり）論争」に対するわだかまりも噴出した。彼は「以前の麺すすり論争のときも、私は明確にやりたくないと言ったが、私のために麺屋を借りたのだと頼まれ、“バラエティとしてやるのです！”という私のコメントは編集された」と記した。

さらに続けて、「その後、論争が起きると、制作陣は焦っていたという呆れるような言葉を残しただけで、論争は全て私個人が背負わされ、私のイメージは大きな損傷を受けた」と吐露した。

これに対し『撮るなら何をする?』制作陣も11月22日、公式SNSを通じて長文の立場文を出し、非を認めた。

制作陣は「まず、イ・イギョンさんが言及した麺すすりの状況は、出演者を守れなかった制作陣の落ち度だ」とし、香港・日本編の撮影当時、イ・イギョンが即興で見せた麺すすりの場面を「反応が悪くないと判断して」再度要求したが、その過程で欲が過ぎたと認めた。

また、「制作過程でイ・イギョンさんが言及した“バラエティとしてやるのです！”というコメントが編集され、視聴者の感情を正確に把握できず、イ・イギョンさんには傷を、視聴者には不快感を与えてしまった」とし、編集方針の問題も認めた。釈明のコメントを入れようとしたが論争を完全に鎮火できなかった点も「制作陣の不足」と謝罪した。

降板のプロセスについても隠さなかった。制作陣は「イ・イギョンさんの私生活の噂がメディアを通じて広がっている状況で、毎週笑いを届けるバラエティ番組の特性上、共にすることが難しいと判断した」とし、「イ・イギョンさんが言及したとおり、制作陣が先に所属事務所側に降板を勧め、以後所属事務所からスケジュールを理由に自主降板を選択すると連絡が来た」と説明した。

事実上「降板勧告→自主降板の形式」で整理されたわけである。

論争が拡大すると、イ・イギョンはバラエティシステムへの不信の中でも、俳優としての活動は続いていることを強調した。

「現在、撮影は変更なく進行中。最近、映画『世代遺憾』の撮影を終え、ベトナム映画と海外ドラマ、バラエティ撮影も順調に進行している」と伝えた。

同時に、暴露者と悪質コメント投稿者に対しては強硬対応を予告した。「皆さんが気になっている結末は、逮捕令状が発布され次第、まもなく容疑者が特定されるということである。ドイツにいるとしても、直接ドイツ現地に行って告訴状を提出する。悪質コメント投稿者にも絶対に寛容はない」とした。

