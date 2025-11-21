脇腹まで“ザックリ”開いたハイレグ姿…ナッティ、大胆衣装で視線強奪「やばすぎ」【PHOTO】 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、大胆な衣装で視線を奪った。

ナッティは11月20日、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「You don't know how lucky～～～」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、脇腹近くまで大きく開いたハイレグ仕様の衣装を着こなすナッティの姿が収められている。

大胆なシースルーのハイレグにネイビーのワイドパンツ、スポーティなジャケットを合わせ、大きく開いたトップスからはボディラインがあらわに。挑発的なファッションとナッティの圧倒的なビジュアルが強烈な存在感を放った。

この投稿を見たファンからは、「美しい」「ドキドキする」「やばすぎ」「オーマイゴッド」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。さらに12月10日からは福岡、大阪、東京などを巡る日本デビューツアー「Lucky Day」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

