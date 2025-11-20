「私、結婚します」余命宣告を受けたがんを乗り越え、5歳年上のシン・ミナと…キム・ウビン、直筆手紙を公開【全文】 | RBB TODAY

俳優キム・ウビンが熱愛を認めてから10年になる恋人、女優シン・ミナとの結婚を自ら発表した。

キム・ウビンは11月20日、公式ファンカフェに直筆の手紙を公開し、シン・ミナと結婚することを知らせた。

まずキム・ウビンは、「今日は、未熟な私にいつも惜しみなく愛と応援くださるウリビンの皆さんに、いちばん先にお知らせをお伝えしたくて、このように文を残す」と口を開いた。

そして「はい、私、結婚します。長い期間、共にしてきた恋人であるその方と家庭を成し、これからは一緒に歩いてみようと思う。私たちが歩んでいく道がさらに温かくなれるよう、皆さんが応援してくださればありがたい」と、結婚の知らせをファンに直接明らかにした。

（写真提供＝OSEN）キム・ウビン

キム・ウビンとシン・ミナの所属事務所AMエンターテインメント側も、公式立場を通じて「シン・ミナとキム・ウビンが、長い交際で積んできた厚い信頼をもとに、お互いの同伴者になることを約束した。2人の結婚式は来る12月20日、ソウルの某所で両家の家族と親戚、近しい知人の方々をお迎えして、非公開で進行される予定」と知らせた。

また、「人生の大切な決定を下した2人のこれからの歩みに、温かい応援と祝福をお送りくださるようお願い申し上げ、今後も2人とも俳優としての本業にも忠実に臨み、いただいた愛に報いることができるよう努力する」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）シン・ミナ

キム・ウビンとシン・ミナは、2015年7月に熱愛を認めた、韓国芸能界を代表する長寿カップルだ。

特にシン・ミナは、キム・ウビンが上咽頭がんの闘病をしていた時期、常にそばを守り支え続け、大きな力となったことで知られている。当時キム・ウビンは余命宣告を受けていたと、後に本人が明かしている。

2人は静かに愛を育みながら、善行も共に実践するなど、多くの人々から愛されるカップルだ。

キム・ウビンの直筆手紙の全文は、以下の通り。

◇

ウリビンの皆さん こんにちは。キム・ウビンです。

よく過ごしていらっしゃいますよね？ 急に肌寒くなった天気に風邪ひかないよう、温かい日々を過ごしていらっしゃればと思います。

今日は、未熟な私にいつも惜しみなく愛と応援くださるウリビンの皆さんに、いちばん先にお知らせをお伝えしたくて、このように文を残します。

はい、私、結婚します。長い期間、共にしてきた恋人であるその方と家庭を成し、これからは一緒に歩いてみようと思います。

私たちが歩んでいく道がさらに温かくなれるよう、皆さんが応援してくださればありがたいです。

また会って挨拶を交わす時間まで、いつも健康にお気をつけて、幸せに過ごしてください！ すぐにまたご挨拶いたします。

いつもありがとうございます。ウリビンの皆さん。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年、5歳年上の女優シン・ミナとの交際を認めた。

