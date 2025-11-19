「顔と身体のギャップが…」NCT・ジェミン、タンクトップからのぞくムキムキ筋肉に視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

NCTのジェミンが、圧倒的なカリスマでファンの視線を奪った。

ジェミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、NCT DREAMの新アルバム『Beat It Up』のコンセプトに合わせ、ボクシングリングを背景にしたジェミンの姿が収められている。

ジェミンの顔にはリアルな傷メイクが施され、汗に濡れたような質感と相まってワイルドな雰囲気を漂わせている。また、タンクトップからのぞく鍛え上げられた腕の筋肉や引き締まった肩のラインが、ファンの心を射抜いた。

投稿を見たファンからは「傷だらけでもイケメン！」「顔と身体のギャップが…」「めっちゃカッコいい！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェミンInstagram）

なお、ジェミンが所属するNCT DREAMは11月17日に6thミニアルバム『Beat It Up』をリリースし、精力的な活動を展開している。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きい目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

